Son Dakika Haberleri: Kontağı çevirince otomobil alev aldı
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Kontağı çevirince otomobil alev aldı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştırdığı otomobili aniden alev alan sürücü son anda kendini dışarı attı.

Kontağı çevirince otomobil alev aldı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştırdığı otomobili aniden alev alan sürücü son anda kendini dışarı attı.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talip Yavuz, Gençlik Caddesi'ndeki bir tamirhane önünde bulunan 34 ST 2539 plakalı aracına bindi. Aracı çalıştırmak için kontak anahtarını çeviren Yavuz, motor kısmından alev çıktığını görünce kendini dışarı attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yakıt kaçağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobilin motor kısmı büyük oranda yandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:59 Kaynak: İHA
Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
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