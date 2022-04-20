Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı

20.04.2022 00:44

Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı Alev topuna dönen transitte üst üste patlamalar meydana geldi Elazığ'da sürücünün kontağı çevirmesi ile transit bir anda patlayarak alev topuna döndü.

Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı

Alev topuna dönen transitte üst üste patlamalar meydana geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücünün kontağı çevirmesi ile transit bir anda patlayarak alev topuna döndü. Üst üste patlamaların da meydana geldiği olayda, bir kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler evlerine gitmek için içerisinde mobilya malzemeleri ve tiner bulunan 23 AAN 189 plakalı transite bindi. Sürücünün kontağı çevirmesi ile transit bir anda patlayarak alev topuna döndü. Sürücü ve işçiler kendilerini can havli ile dışarı atarken işçi E.M. yaralandı. Bu sırada peş peşe patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri trafiği ulaşıma keserek bölgeye kimseyi yaklaştırmazken, itfaiye ekipleri ise transiti söndürdü.

Yaralı işçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan patlamanın etkisi ile bir araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Seyir halindeki araç alev topuna döndü Seyir halindeki araç alev topuna döndü GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Tanju Çolak'tan Fatih Terim itirafı: Uçak düşsün diye dua ettim
00:52 Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı
00:41 İskenderun'da cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını öldüren anne de yaşamını yitirdi
00:36 Biden'den "Ukrayna'yı ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt
00:25 Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 01:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement