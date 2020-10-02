Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran genç, peşine onlarca polis ekibini taktı, ortalığı... - Son Dakika

Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran genç, peşine onlarca polis ekibini taktı, ortalığı...

Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran genç, peşine onlarca polis ekibini taktı, ortalığı birbirine kattı Otomobil tutkunu genç, kontak üzerinde anahtar unutanların kabusu oldu Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran 16 yaşındaki genç, peşine onlarca polis ekibini taktı,...

Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran genç, peşine onlarca polis ekibini taktı, ortalığı birbirine kattı

Otomobil tutkunu genç, kontak üzerinde anahtar unutanların kabusu oldu

Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran 16 yaşındaki genç, peşine onlarca polis ekibini taktı, ortalığı birbirine kattı

Palmiye ağacına çarpınca polis tarafından yakalanan gencin, psikolojik sorunları olduğu ve sürekli üzerinde anahtar bırakılan araçları kaçırdığı öğrenildi

Araç sahibi yakını: "Arabayı ne yapmış kurban olduğum Allah'ım"

ANTALYA - Antalya'da 16 yaşındaki genç, kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı. Peşine otomobil sahibi ile onlarca polis ekibini takan genç, yarım saatlik kovalamacının ardından sokaktaki palmiye ağacına çarpınca yakalanabildi. Gözaltına alınan gencin daha önce birçok kez üzerinde anahtar bırakılan otomobilleri kaçırdığı öğrenildi.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çetin Ü. isminde bir genç, sokakta anahtarı üzerinde bırakılan 07 ANK 962 plakalı otomobili çalarak bir anda kaçmaya başladı. Bu sırada aracının çalındığını fark eden vatandaş, polisi arayıp farklı bir araçla otomobilini kaçıran şahsın peşine düştü. İhbarın üzerine verilen plaka doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, sokaklarda süratle ilerleyen otomobilin peşine düştü. Farklı mahalle ve sokak aralarına giren genç, yarım saatlik kovalamacanın ardından otomobili kaçırdığı mahalleye tekrar geri geldi. Burada da otomobili tehlikeli bir şekilde kullanmaya devam eden genç, 1168 sokak üzerindeki bir palmiye ağacına çarpınca polis tarafından yakalandı.

Otomobil sahibi ve yakınları gence tepki gösterdi

Olay sonrası otomobili takip edenlerden aracın sahibi ve yakınları Çetin Ü.'ye tepki gösterdi. Polis, bir yandan toplanan kalabalığı mesafe ve maske konusunda uyarırken, bir yandan da kaçırılan aracın sahibi ile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Araç sahibinin yakınlarından birisi, kaza yapan aracı görünce, 'arabayı ne yapmış, kurban olduğum Allah' diyerek tepkisini dile getirdi.

Mahalleliyi sokağa döken olay sonrası kelepçelenerek gözaltına alan gencin psikolojik sorunları olduğu ve daha önce birçok kez üzerinde anahtar bulunan araçları kaçırdığı belirtildi.

Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran genç, peşine onlarca polis ekibini taktı, ortalığı...
Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran genç, peşine onlarca polis ekibini taktı, ortalığı...
Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran genç, peşine onlarca polis ekibini taktı, ortalığı...
Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran genç, peşine onlarca polis ekibini taktı, ortalığı...

Otomobil, Antalya, Polis, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontağında anahtar unutulan otomobili kaçıran genç, peşine onlarca polis ekibini taktı, ortalığı... - Son Dakika

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