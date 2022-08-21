Kontak anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 2 kişi tutuklandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan park halindeki otomobili çalan 2 kişi polis tarafından yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan 42 ABS 013 plakalı otomobilin üzerinde kontak anahtarı olduğunu fark eden şüpheliler otomobili çaldı. Otomobilinin çalındığını fark eden İ.Y'nin polis merkezine giderek aracının çalındığını bildirmesi üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Park halindeki aracı çalan şüphelilerinin M.K. ile S.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ederken, şüphelilerin Antalya'dan otobüs ile Beyşehir'e doğru yolda olduğunu tespit eden polis ekipleri, aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin maddesi ile metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemlerinin tamamlanan M.K. ile S.Y., sevk edildikleri Beyşehir Adliyesinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde "oto hırsızlığı" suçlamasıyla tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi.

(ARÖ-İY-FM-