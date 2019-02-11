Son Dakika Haberleri: Kontak Lensler Gözlüklerin En Büyük Rakibi

Kontak Lensler Gözlüklerin En Büyük Rakibi

1 saat önce

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Sadık Şencan, 40 yaşından sonra yakını görme konusunda zorluk yaşayanların, gözlük ya da kontak lens yerine göz içi lensleri tercih ettiğini belirterek, "Kullanılacak lenslerde, hastanın kişilik yapısı, mesleği, gözün anatomik ve...

Kontak Lensler Gözlüklerin En Büyük Rakibi, System.String[]
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Sadık Şencan, 40 yaşından sonra yakını görme konusunda zorluk yaşayanların, gözlük ya da kontak lens yerine göz içi lensleri tercih ettiğini belirterek, "Kullanılacak lenslerde, hastanın kişilik yapısı, mesleği, gözün anatomik ve fizyolojik durumuyla, diğer faktörlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Maltepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, uzun zamandan beri kontak lenslerin gözlüklerin en büyük rakibi olduğunun bilindiği ancak göz içi lenslerin, kontak lenslerin de tahtını sarstığı kaydedildi.

Açıklamada, "Göz içi lensleri, hatta çok odaklı (multifokal) göz içi lensleri son zamanlarda üzerinde en çok çalışılan konulardan biri. Görme problemi yaşayanlar, gözlük ve kontak lens kullanmak yerine sorunlarına çözüm için göz içi lensleri tercih etmeye başladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Sadık Şencan'ın editörlüğünde çıkan Oftalmoloji dergisinin bu ay yayımlanan özel sayısında, multifikal göz içi lensleri ele alındı. Alanında uzman akademisyenler, yazdıkları makalelerde, göz içi lensleriyle ilgili güncel bilgileri meslektaşları ve ilgililerle paylaştı.

Prof. Dr. Şencan, makalesinde, göz içi lenslerinin gün geçtikçe yaygınlaştığını belirterek, 40 yaşından sonra yakını görme konusunda zorluk yaşayanların, gözlük ya da kontak lens yerine göz içi lensleri tercih ettiklerini, kullanılacak lenslerde, hastanın kişilik yapısı, mesleği, gözün anatomik ve fizyolojik durumuyla, diğer faktörlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Hastanın beklenmeyen durumlar konusunda bilgilendirilmesinin önemine dikkati çeken Şencan, hekimlerin multifokal göz içi lensini uygulamada çok duyarlı olmaları, konuyu çok yönlü olarak değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Multifokal göz içi lenslerinin hastanın durumuyla uyumlu olmasının önemini vurgulayan Şencan, söz konusu uyumun dikkate alınmadığı durumlarda, telafi edilemeyecek sorunlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Maltepe Üniversitesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi Mehmet Özhaseki: MHP ile İttifak Kapsamında Bazı Adaylarımızı Geri Çekebiliriz

Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:50:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontak Lensler Gözlüklerin En Büyük Rakibi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]