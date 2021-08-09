Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak.

BAŞVURULAR 13-27 AĞUSTOS'TA

Polis Akademisi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta "www.pa.edu.tr" adresine e-Devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek.

BAŞARILI OLANLAR POLİS MEMURU OLARAK ATANACAK

Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.