Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı - Son Dakika
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Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı

02.05.2022 15:52
Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı

Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı Yangın ormana sıçramadan söndürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı

Yangın ormana sıçramadan söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde bir şantiyede işçilerin koğuş olarak kullandığı konteynerde elektrik aksamından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangında konteyner alevlere teslim oldu. Yangından çıkan dumanlar, Yalıkavak'ın büyük bölümünden görüldü.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan konteynere müdahale etti.

Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapılırken konteyner kullanılmaz hale geldi.

Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı
Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı
Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı
Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı - Son Dakika


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