Konteyner alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Konteyner alevlere teslim oldu

03.05.2022 00:58
Konteyner alevlere teslim oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde bir şantiyede işçilerin koğuş olarak kullandığı konteynerde elektrik aksamından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangında konteyner alevlere teslim oldu. Yangından çıkan dumanlar, Yalıkavak'ın büyük bölümünden görüldü.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan konteynere müdahale etti.

Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapılırken, konteyner kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Konteyner yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü Konteyner yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konteyner alevlere teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:24:07. #1.11#
SON DAKİKA: Konteyner alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement