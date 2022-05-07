Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada

07.05.2022 09:57
Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar.

Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada

DÜZCE Düzce'de çöp konteynırı çöpleri ile birlikte çalındı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızların bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay Düzce'nin Ozanlar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşların evsel atıklarının koyulması için sokaklara koyulan varil çöp kovası kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Bu anlar köyde bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Minibüs çöp kovasına yanaşıyor, içerisinden çıkan şahıs çöp kovasını kucakladığı gibi minibüsün içine çöpleri ile birlikte alıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Hırsızların kameraları fark etmesi sebebi ile köyün içerisindeki diğer kovaların çalınmasının önüne geçildiğini dile getiren Muhtar Bülent Keser, "Çöp kovalarının çalınması kara mizah gibi bir olay. Maalesef geçen hafta itibariyle mahallede sokakta insanların olmasına rağmen minibüs ile duruyorlar alıp gidiyor. Bilemiyorum ama iş çöp kovalarını çalmaya kadar gittiyse Allah sonumuzu hayır etsin. Ogün bir tane çalındı. Biz muhtarlıkta kadastro çalışması yapıyorduk. Muhtarlığın önünde de 3 noktada kameralar var. O kameraları fark ettiklerinde köyden çıkıyorlar. Kameralar olmasaydı yüzde yüz diğer çöp konteynırları da kesin çalınmıştı. Burada kameraların önemi bir kere daha ortaya çıktı. Kamera görüntülerini resmi makamlara da ulaştırınca bunların önüne geçilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada
Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada
Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada
Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada
Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada
Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada
Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada
Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika


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