Son Dakika Haberleri: Konteyner dolandırıcılığına 6 tutuklama
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Konteyner dolandırıcılığına 6 tutuklama

1 saat önce

AYDIN ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, internetten konteyner satışı vaadiyle kapora alarak vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı.

Konteyner dolandırıcılığına 6 tutuklama, System.String[]
AYDIN ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, internetten konteyner satışı vaadiyle kapora alarak vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden konteyner almak için kapora yatıran vatandaşlar, ürün teslim edilmeyince dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olunca soruşturma başlattı. Şüphelilerin, Aydın ve Kocaeli'de örgütlü olarak çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin internetteki alışveriş sitelerine satılık konteyner ilanı koyduğu, Aydın ve Kocaeli'nin yanı sıra Ankara, Adana, Antalya, Bolu, Muğla, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray ve Kütahya'daki alıcılardan kapora aldıktan sonra bu kişileri telefondan engelleyip, dolandırdıkları belirlendi. Bu şekilde 45 kişinin dolandırıldığını tespit edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle önceden belirlenen adreslere 25 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6'sı Kocaeli'de olmak üzere 2'si kadın, toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 45 bin liralık çek, 12 bin 680 liralık senet ile dolandırıcılıktan elde edildiği sanılan 11 bin liralık nakit para ele geçirildi. Kocaeli'de yakalanan şüpheliler de Aydın'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:01 Kaynak: DHA
Aydın, Kocaeli, Güncel
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