Son Dakika Haberleri: Konteyner Dolandırıcısı Polisten Kaçamadı

Konteyner Dolandırıcısı Polisten Kaçamadı

1 saat önce

MERSİN'den farklı ülkelere mal gönderen 8 firmaya ait 159 boş konteyneri alıp, çeşitli kentlerde hurda olarak satan 1 kişi gözaltına alındı.

Konteyner Dolandırıcısı Polisten Kaçamadı, System.String[]
MERSİN'den farklı ülkelere mal gönderen 8 firmaya ait 159 boş konteyneri alıp, çeşitli kentlerde hurda olarak satan 1 kişi gözaltına alındı.

Olay denizcilik ve taşımacılık işi yapan firmaların şikayeti ile ortaya çıktı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, şüpheli İ.Ç.'nin Konya'da olduğunu belirledi. Ekipler Konya'ya giderek, İ.Ç.'yi yakalayarak Mersin'e getirdi.

Zanlının yapılan sorgulamasında, Mersin'de uluslararası denizcilik ve taşımacılık firmalarından yaklaşık 450 bin dolar değerinde 159 boş konteyneri Konya'ya götürerek parçalar halinde hurda olarak sattığı ortaya çıktı.

Sorgusu tamamlanan zanlı polis tarafından adliyeye çıkartıldı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:59 Kaynak: DHA

Konya, Denizcilik, Mersin, Güncel
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