Son Dakika Haberleri: Konteyner gemisi limana çarptı
Son Dakika Güncel Haber

Konteyner gemisi limana çarptı

11 saat önce

Endonezya'nın Semarang Limanına yanaşan Soul of Luck isimli konteyner gemisi limana çarptı.

Konteyner gemisi limana çarptı, System.String[]
Endonezya'nın Semarang Limanına yanaşan Soul of Luck isimli konteyner gemisi limana çarptı. Malezya'nın Klang Limanına doğru hareket eden Soul of Luck isimli konteynet gemisi Endonezya'da uğradığı Semarang Limanında kaza yaptı. Limanın konteyner terminaline yaklaşırken kontrolden çıkan gemi, limana çarptı. Kaza çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Videolarda geminin limanın portal vincine çarptığı ve ağır hasar verdiği görüldü. Yetkililer, kazada ciddi bir yaralanma olmadığını, bir liman işçisinin hastanede tedavi edildiğini açıkladı. Kazanın ardından liman, geçici süreliğine kapatıldı.
(İHA)
Semarang, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizde panik anları! Kargo gemisi limana çarptı 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:37:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konteyner gemisi limana çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]