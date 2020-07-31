Konteyner hırsızlığı yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da, tarım arazilerindeki konteynerleri çalan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarım bölgelerine çalınan konteynerlerin şüphelisi bulmak için çalışma başlattı.
Çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, konteynerlerin vinçle çalındığını belirledi.
Ekipler yapılan incelemeler sonucunda, vinç operatörlerin olaydan habersiz olduğu ve konteynerlerin M.M.Ş. tarafından çalındığı tespit edildi.
Kısa sürede yakalanan M.M.Ş, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
M.M.Ş'nin çaldıktan sonra polis tarafından bulunarak sahibine teslim ettiği bir konteyneri, tekrar aynı yöntemle çaldığı belirlendi.