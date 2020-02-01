Konteyner kent için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Elazığ merkezde depremzedeler için oluşturulan ve ilk etapta bin konteynerin kurulacağı alanda yürütülen çalışmalar drone ile görüntülendi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacını gidermek amacıyla ilgili kurumlar tarafından yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Depremzelerin geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde konteyner kent kurulum çalışması devam ediyor.

Merkezde Elazığ spor tesislerinin yanındaki alanda ilk etapta bin konteyner kurulacak. Zemin ve alt yapı çalışmasının sürdürülüğü alanda çok sayıda iş makinesiyle yürütülen çalışmalar drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konteyner kent kurulacak alanda incelemede bulunarak, "Zannediyorum 15 gün içerisinde konteynerlere geçilecek. Konteyner eksiğimiz yok. Boş konteyner kentlerimiz var. O konteyner kentleri alıp, buraya getirme fırsatına sahibiz. Yeni konteynerlerimiz var. Her birini planlıyoruz." demişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu da konteynerlerin sevkinin başladığını, hedeflerinin çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek olduğunu açıklamıştı.

Güllüoğlu, "Konteyner alanların önemli kısmı, altına zemin hazırlamak. Önümüzdeki iki hafta içerisinde alt yapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çadır, okul, spor salonu gibi geçici barınma alanları bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. İlk başta bin konteyner, sonra ihtiyaca göre bin konteyner, Sivrice için de 200 konteyner planlamamız var." ifadelerini kullanmıştı.