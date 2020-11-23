Konteyner kentin ilk misafirleri geldi - Son Dakika

Konteyner kentin ilk misafirleri geldi

23.11.2020 14:34

Konteyner kentin ilk misafirleri geldi Konteyner kentteki iki sokağa, depremin sembolleri Ayda ve Elif'in adı verildi İzmir'deki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedeler, kurulan konteyner kente yerleşmeye başladı.

Konteyner kentin ilk misafirleri geldi

Konteyner kentteki iki sokağa, depremin sembolleri Ayda ve Elif'in adı verildi

İZMİR - İzmir'deki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedeler, kurulan konteyner kente yerleşmeye başladı. İlk 6 aile konteynerlere yerleşirken, alandaki iki sokağa depremin sembolleri Ayda ve Elif'in isimlerinin verilmesi dikkat çekti.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremde evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan İzmirli depremzedelerin konaklayacağı konteyner kent, Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesinde hazırlandı. 46 bin metrekarelik alanda 21 metrekarelik 500 konteyner kuruldu. Bir hol, bir oda ve bir duş bölümünün yer aldığı konteynerlerde 5 kişilik aile barınabilecek. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arazisi AFAD'a tahsis edilirken, çalışmalar AFAD koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri destekleri ile sürdürüldü. 100'ü aşkın personelin çalıştığı konteyner kent alanına ilk misafirler de bugün kabul edildi. İlk etapta 6 aile konteynerlere yerleşirken, bugün toplam 23 ailenin alana getirileceği öğrenildi. Sosyal donatıların da düşünüldüğü alanda, iki sokağa depremin sembolleri Ayda ve Elif'in isimleri verildi. Konteyner kentte incelemelerde bulunan İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremzedelerle sohbet edip çiçek takdim etti.

Çadırlar yavaş yavaş kalkacak

Burada açıklama yapan İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, "Bugün 6 misafirimizi kabul ettik. Peyderpey diğer misafirlerimizi bu alanda konaklamaları için davet edeceğiz. Yaklaşık 500 konteyner var. Bayraklı Kaymakamımızın yönetiminde tüm kamu görevlilerimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve isteklerini tespit edip anında çözecek. Çadır kentlerde evleri ağır hasara uğramış vatandaşlarımız kalıyor. Onları da bu alana alacağız. Havalar soğudu. Burada ısınma, barınma imkanı iyi şartlarda. Beslenme imkanları da burada olacak. Yavaş yavaş çadırları kaldırıp vatandaşlarımızı buraya alacağız" dedi.

"Güvende olacağım"

Konteyner kentte oğlu Hakan Kandemir ile yaşayacak olan 75 yaşındaki Suzan Gezer, "Güvende olmak için oğlumla beraber buraya geldik. Konteyner çok güzel. Acımızı unutamayız ama en azından acımız biraz azaldı. Devlet bizimle ilgilendi, çok memnunuz. Biraz kaldıktan sonra eve çıkacağız inşallah" dedi. Hakan Kandemir ise, "Ben öğretmenim. Hafta bir gün okula gitmem lazım. Annemi tek başına bırakamıyorum. Kendisi yürüme zorluğu çekiyor. Depremde bile aşağıya zor indi. Konteyner hakkı çıktı. Burası en azından düz ayak bir yer. Annemi burada rahatlıkla bırakıp işe gidebilirim. Yüz yüze eğitim başlarsa annemi burada güvende bırakmış olacağım. Bizim binamız orta hasarlıydı. Şu anda kimse yok. Herkes gitti, annem de yalnız kalamıyor. Dolayısıyla bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

"Konteynerler gayet güzel yapılmış"

Ayhan Özmen isimli depremzede, "Evin durumu ağır hasarlı. Depremin ilk gününden beri eve giremiyoruz, eşyalarımızı alamıyoruz. Devletimiz tarafından çadır verildi. Bugün de konteyner kente getirildik. Burada oğlum, eşim ve ben kalacağız. Depremden dolayı psikolojimiz hala düzelmedi. Konteynerler gayet güzel yapılmış. Banyosu, mutfağı, duşu var. Allah böyle acıyı bir daha göstermesin" derken, Sibel Eskisaraç ise, "Evimiz ağır hasarlıydı ve yıkıldı. Bir süre çadırda kaldık. Burada annem ben ve kızım kalacağız. Depremde evin içindeydik. Berbat bir durumdu. Çok panik olduk. Deprem bittikten sonra dışarı çıktık. Birinci kattaydık ve bütün kolonlarımız yarılmıştı. Üç gece dışarıdaydık, daha sonra çadıra geçtik. Daha sonra konteyner kentin çıktığı haberi verildi" ifadelerini kullandı.

Konteyner kentin ilk misafirleri geldi
Konteyner kentin ilk misafirleri geldi
Konteyner kentin ilk misafirleri geldi
Konteyner kentin ilk misafirleri geldi
Konteyner kentin ilk misafirleri geldi
Konteyner kentin ilk misafirleri geldi
Konteyner kentin ilk misafirleri geldi
Konteyner kentin ilk misafirleri geldi
Konteyner kentin ilk misafirleri geldi
Konteyner kentin ilk misafirleri geldi
Konteyner kentin ilk misafirleri geldi

Ege Denizi, Bayraklı, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konteyner kentin ilk misafirleri geldi - Son Dakika


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