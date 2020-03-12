Konteyner kentler "Korona virüsüne" karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Konteyner kentler 'Korona virüsüne' karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Konteyner kentler "Korona virüsüne" karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Konteyner kentler "Korona virüsüne" karşı dezenfekte edildi Elazığ'da salgın hastalıklardan korunmaya yönelik depremden sonra belediye tarafından kent genelinde başlatılan dezenfekte ve ilaçlama işlemi, depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerde de yapıldı.

Konteyner kentler "Korona virüsüne" karşı dezenfekte edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da salgın hastalıklardan korunmaya yönelik depremden sonra belediye tarafından kent genelinde başlatılan dezenfekte ve ilaçlama işlemi, depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerde de yapıldı.

Korona virüsünün Türkiye'ye sıçramasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da önlemler artırıldı. Kent genelinde Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde, toplu kullanım alanlarının ilaçlanmasının ardından depremzedelerin kullandığı konteyner kentlerde de dezenfekte işlemi yapıldı. Konteyner kentlerde bulunan çocuk oyun parkları, evlerin çevreleri başta olmak üzere bir çok toplu kullanım alanı dezenfekte edildi.

Konteynerlerin ilaçlanmasının özellikle çocuklar için çok iyi olduğuna değinen vatandaşlardan Sunay Damak, "İlaçlanması iyi oldu çünkü burası açık ortam. Yetişkinler için değil de çocuklar için daha büyük bir risk oluşturuyor. Ev ortamına alıştıkları için sıkılıyorlar, zaten içeride de tutamıyoruz. Bence buranın ilaçlanması çok iyi oldu" dedi.

Belediyenin konteyner kent alanının her tarafını ilaçladığını belirten vatandaşlardan Ahmet Doğan ise "Depremde evimiz yıkıldı ve biz de konteynere taşındık. Allah devletimizden razı olsun. Belediyemiz de hastalığa önlem için her tarafı ilaçlıyor" diye konuştu.

Konteyner kentler Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Türkiye, Elazığ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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