Konteyner kentlerde 1919 fidan toprakla buluşturdu - Son Dakika

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konteyner kentlerde 1919 çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Valiliğin organize ettiği etkinlikte, Orman Bölge Müdürlüğünce temin edilen 1919 çam fidanı, "Konteyner Kentlerde Umutlarımız Fidanlarla Yeşilleniyor Projesi" kapsamında depremzede gençlerin desteğiyle uygun alanlara dikildi.
Valilik tarafından 19 Mayıs'a özel etkinlikle ilgili klip hazırlanarak sosyal medyada paylaşıldı.
Klibi Twitter hesabından paylaşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Deprem akabinde 20 günde inşa ettiğimiz konteyner kentlerde gençlerimizle 1919 adet fidan dikerek 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık. Konteyner kentlerden, aziz Elazığımızdan, gözleri ışıl ışıl gençlerimizden güzel ülkeme selam olsun." ifadelerini kullandı.