Konteyner kentlerde çocukların bayram sevinci - Son Dakika

Konteyner kentlerde çocukların bayram sevinci

Konteyner kentlerde çocukların bayram sevinci Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında konteyner kentlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde kalan aileler dışarı çıkmadan bayramı kutladı Aileler konteyner evlerinde kalırken, çocuklar barınma merkezi...

Konteyner kentlerde çocukların bayram sevinci, System.String[]

Konteyner kentlerde çocukların bayram sevinci

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında konteyner kentlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde kalan aileler dışarı çıkmadan bayramı kutladı

Aileler konteyner evlerinde kalırken, çocuklar barınma merkezi içinde şeker toplayarak bayram sevinci yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası geçici konteyner evlerden oluşan barınma merkezlerine yerleştirilen aileler, Ramazan Bayramı'nı kısıtlamalara uyarak dışarı çıkmadan kutladı.Aileler konteyner evlerinde kalırken, çocuklar Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın özel izniyle barınma merkezi içinde şeker toplayarak bayram sevinci yaşadı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası biri Sivrice ilçesi'nde 3'ü kent merkezinde olmak üzere toplam 4 farklı yere 2 bin 584 adet konteynerden oluşturulan geçici barınma merkezi kuruldu. Konteyner kentlere bugüne kadar yerleştirilen bin 640 aileden oluşan 5 bin 608 kişi sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle buruk kutladı. Kent merkezinde Kırklar ve Doğukent Mahallelerine konteyner kentlerde yaşayan aileler, evlerinden çıkmadan bayramı kutlarken, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın özel izniyle çocuklar barınma merkezinden çıkmadan şeker topladı. Konyenter kentin girişindeki güvenlik noktasına giden çocuklar, polislerle bayramlaşıp şekerlerini aldıktan sonra arkadaşlarıyla kapı kapı şeker toplayarak, güzel bir gün geçirdi. Çocuklar, büyüklerinin evde kaldığını ancak kendilerinin şeker topladığını dile getirdi.

Sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkmadıklarını ancak çocukların şeker toplayarak bayramın eski geleneklerini yaşattığını dile getiren depremzedelerden İbrahim Bora, "Biraz bayram sıkıntılı geçiyor. Salgından dolayı büyüklerimizi göremiyoruz. Olsun yapılacak bir şey yok sağlık için. Çocuklar evlerimize geliyor. Bizde eski geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Uzaktan şekerlerini veriyoruz" dedi.

Kırklar Mahallesi'ndeki geçici barınma merkezlerinde kalan ve gelen çocuklara şeker ve kolonya ikramında bulunduklarını belirten 65 yaşındaki Hatun Sökmen ise, "3 aydır çocuklarımı görmedim. Salgın var sağlığımız için bizler de kendimizi muhafaza ediyoruz" diye konuştu.

Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kentte kalan iki çocuk annesi Tülay Aktaş ise salgından dolayı ailelerinin yanına gidemedikleri için üzüntülü olduklarını aktardı.

Oktay Kaldırım, Deprem, Elazığ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 08:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Konteyner kentlerde çocukların bayram sevinci - Son Dakika

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