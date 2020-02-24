Konteyner kentte aileler ilk günü geride bıraktı - Son Dakika
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Konteyner kentte aileler ilk günü geride bıraktı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri yıkılan ve hasar gören aileler için konteynerlerden oluşturulan geçici barınma merkezine dün taşınan aileler, ilk günü geçirdi.

Konteyner kentte aileler ilk günü geride bıraktı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri yıkılan ve hasar gören aileler için konteynerlerden oluşturulan geçici barınma merkezine dün taşınan aileler, ilk günü geçirdi.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar, çadır kentlere, spor salonlarına ve geçici bakım merkezlerine yerleştirilmiş, bir taraftan ise 5 noktada 5 bin ailenin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulması için çalışma başlatılmıştı. Geçici barınma merkezlerinden Doğukent Mahallesi'nde yapılan 900 konteyner evden 500'üne ailelerin taşınma işlemi dün başlamıştı. Konteyner kentlere dün taşınan 75 aile, ilk günlerini geçirdi. Bir taraftan kurulumu süren konteyner kentlere bir taraftan da diğer ailelerin yerleştirilmesine devam ediliyor. Geçici barınma merkezlerinde kalmaya başlayan ailelerin çocukları ise kurulan parklarda oyun oynayarak vakit geçiriyor.


Çocuklarının gece rahat uyuyabildiğini dile getiren depremzedelerden Cevahir Çetineli, "Depremden dolayı evim yıkıldı. Bizi buraya yerleştirdiler Allah razı olsun. Bize konteyner kentte ev verildi. Çocuklarım rahat bir uyku uyudu. Çocuklarımı banyo yaptırdım. Sıcak su vardı. Rahat bir şekilde çocuklarım yemek yedi. Devletten Allah razı olsun" dedi.


Evlerinde ağır hasar olduğunu aktaran bir diğer depremzede Sade Çeluçar ise, "Çocuklarımı zor çıkardım. Engelli kızım var. Burada konteynerde beraber yaşıyoruz. Konteyner da çok rahatız. Güzel ve rahat bir gece geçirdik. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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