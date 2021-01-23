Konteyner kentte kalan bin 23 depremzede çocuğa kışlık hediye - Son Dakika

Konteyner kentte kalan bin 23 depremzede çocuğa kışlık hediye

23.01.2021 16:38

Konteyner kentte kalan bin 23 depremzede çocuğa kışlık hediye Elazığ'da konteyner kentlerde kalan bin 23 çocuğa içerisinde mont, bot, atkı, bere ve çorap gibi kışlık eşyalardan oluşan set hediye edildi.

Konteyner kentte kalan bin 23 depremzede çocuğa kışlık hediye

ELAZIĞ - Elazığ'da konteyner kentlerde kalan bin 23 çocuğa içerisinde mont, bot, atkı, bere ve çorap gibi kışlık eşyalardan oluşan set hediye edildi.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi ile Avrupa Elazığlılar Derneği tarafından kentin farklı mahallelerinde kurulan geçici barınma merkezi konteyner kentlerdeki çocuklara mont, bot, atkı, bere ve çorap gibi kışlık giysilerden oluşan bin 23 adet set dağıtıldı. 'İyilik Dünyaya Hakim Olana Kadar Durmak Yok" sloganı yola çıkan Kırmızı Montlular ile dernek üyeleri, ilk olarak Aşağı Demirtaş Konteyner Kent alanına giderek daha önceden hazırladıkları paketleri, kapı kapı dolaşarak aile ve çocuklara teslim etti. Daha sonra etkinlik kapsamında Kırklar ve Doğukent mahallelerindeki çocuklara da kışlık setler dağıtıldı.

Etkinlikteki amaçlarının çocukları sevindirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, "Biz her zaman şuna inandık. İyilikte hayır yarışı olsun diyoruz. Bu sözü kendimize düştür edindik. "İyilik Dünyaya Hakim Olana Kadar Durmak Yok" sloganı ile yola çıktık. Geçen yıl gerçekleşen depremden sonra kurulduk. 24 Ocak Elazığ için bir milattır. Ondan sonra kurulduk. Ciddi bir şekilde teşkilatlandık. Bir yıl içinde Elazığ'da 20 bin depremzede ailemize ulaştık. Ziyaret ettiğimiz aileler devletimizin selamını ilettik. Devletimizin desteği ile ailelerimize her türlü yardımı ulaştırdık. Bu çalışmaları süreklide devam edeceğiz. Bugün de depremi birinci yılı dolayısı ile Avrupa Elazığlılar Derneği ile birlikte bin 13 mont bin 23 bot, bin 23 atkı, bere, çorap gibi 8 bine yakın parça ile yardım dağıtılacak. Başlangıcı Aşağı Demirtaş konteyner kentte yaptık. Burada depremzede ailelerimizin üşüyen yüreklerine dokunacağız. Onların yalnız olmadığını göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Avrupa Elazığlılar Derneği Başkan Vekili Faruk Aktaş, "Biz de oradaki yönetimdeki arkadaşları olarak memleketimize ne yapabiliriz diye düşündük. İlk etapta çocukları sevindirmek istedik ve kışlık set alalım dedik. Öyle bir karar aldık ve Erhan Bey'le iletişime geçtik. Şuanda bunları burada dağıtıyoruz" diye konuştu.

"Devlet, burada olması gerekeni sağladı"

Konteyner kentte kalan vatandaşlardan Alparaslan Sarıbay ise çocuklarına verilen hediyeden sonra yaptığı açıklamada devletin şimdiye kadar her türlü desteği sağladığını ifade etti.

Sarıbay, "Devlet bu şekilde bir imkan tanıdı, Allah eksikliklerini vermesin. Buna müteakip AFAD ve TOKİ'nin yaptığı konutlar da bitmiş hale geldi. Nasip olursa da 27 Ocak tarihinde anahtar teslimini alacağız. Önceden olgunlar Mahallesi'ndeydik ve evimiz yıkıldı. Zaten ilk depremden sonra evimiz ağır hasar aldı. Sıkıntı bazında hiçbir şekilde bir ihtiyacımız yok. Devlet, burada olması gerekeni zaten sağladı. Konutlara geçene kadar devletimiz gördüğünüz konteynerlerde her türlü imkanı sağladı. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Konteyner kentte kalan bin 23 depremzede çocuğa kışlık hediye
Konteyner kentte kalan bin 23 depremzede çocuğa kışlık hediye
Konteyner kentte kalan bin 23 depremzede çocuğa kışlık hediye
Konteyner kentte kalan bin 23 depremzede çocuğa kışlık hediye

Elazığlılar Derneği, Elazığ, Mevla, Ocak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Konteyner kentte kalan bin 23 depremzede çocuğa kışlık hediye - Son Dakika


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