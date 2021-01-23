Konteyner kentteki depremzede çocuklara özel etkinlik - Son Dakika

Konteyner kentteki depremzede çocuklara özel etkinlik

23.01.2021 13:56

Konteyner kentteki depremzede çocuklara özel etkinlik Kızılay gönüllüleri tarafından Elazığ depreminden dolayı aileleriyle konteyner kentlerde kalan çocuklara yönelik özel etkinlik düzenlenerek çeşitli hediyeler verildi.

Konteyner kentteki depremzede çocuklara özel etkinlik

ELAZIĞ - Kızılay gönüllüleri tarafından Elazığ depreminden dolayı aileleriyle konteyner kentlerde kalan çocuklara yönelik özel etkinlik düzenlenerek çeşitli hediyeler verildi.

Türk Kızılayı Elazığ Şubesi tarafından 24 Ocak depreminden sonra konteyner kentlere aileleri ile birlikte yerleşen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Kızılay gönüllüleri, depremin yıl dönümü dolayısıyla Aşağı Demirtaş, Kırklar ve Doğukent mahallelerinde kurulan geçici barınma merkezlerindeki çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi. Etkinlikte çocuklar, palyaço kıyafeti giyen gönüllülerinde katılımıyla davul ve klarnet eşliğinde güzel vakit geçirdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt "Genç Kızılay Gönüllüleri olarak 3 konteyner kentimizde de çocuklarımıza psikososyal anlamda destek olduk. Onlara palyaçolarımız, hediyelerimiz ve orkestramızla eşlik ettik. Onların yüzünde bir nebze de olsa tebessüm ettirmek istiyoruz. Sosyal hayatlarına bir nebze de olsa dokunmak istiyorduk, çok şükür dokunduk. Çocuklarımız da gayet mutlu ve tebessüm eder halde aramızdalar. İnşallah bitene kadar da çocuklarımız yanında olacağız. Çocuklarımızın, şehrimizin yüzünü güldürdüysek ne mutlu bizlere. Gönüllülerimizle beraber yaklaşık 200 kişilik bir ekibiz " dedi.

Konteyner kentteki depremzede çocuklara özel etkinlik
Konteyner kentteki depremzede çocuklara özel etkinlik
Konteyner kentteki depremzede çocuklara özel etkinlik
Konteyner kentteki depremzede çocuklara özel etkinlik

Türk Kızılayı, Kızılay, Elazığ, Ocak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Konteyner kentteki depremzede çocuklara özel etkinlik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira Hastane yolunda korkunç olay! 83 yaşındaki kadın camdan fırlayarak feci şekilde can verdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Yeni inşa edilecek binalara yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirildi Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu
Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı         
13:45
Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı         
12:53
Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
12:22
Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi         
11:47
Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada         
10:49
Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti         
10:36
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir         
10:32
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor         
07:52
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı         
22:19
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 14:13:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konteyner kentteki depremzede çocuklara özel etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei