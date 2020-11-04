Konteyner kentteki depremzede yetim kardeşlerden İzmir'e anlamlı yardım - Son Dakika

Konteyner kentteki depremzede yetim kardeşlerden İzmir'e anlamlı yardım

04.11.2020 12:03
Konteyner kentteki depremzede yetim kardeşlerden İzmir'e anlamlı yardım, System.String[]

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri ağır hasar gördüğü için geçici olarak konteyner kentte kalan depremzede yetim iki kardeş, kumbaralarında 10 ayda biriktirdikleri parayı İzmir'deki depremzedelere bağışladı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri ağır hasar gördüğü için geçici olarak konteyner kentte kalan depremzede yetim iki kardeş, kumbaralarında 10 ayda biriktirdikleri parayı İzmir'deki depremzedelere bağışladı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gördüğü için anneleri ile Kırklar Mahallesi'ndeki konteyner kente yerleşen Zeynep (6) ve Toprak Sezikli (8), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Doğanlar Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra sağ çıkarılmasından çok etkilendi.

Kendileri gibi depremzedelere yardım etmek isteyen iki kardeş biriktirdikleri parayı İzmir'deki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Anne Handan Sezikli, çocuklarının isteğini yerine getirmek için 5 yıldır kendilerine kucak açan İHH İnsani Yardım Derneğinin yetim birimiyle irtibata geçti. Sezikli, iki evladının 10 ayda biriktirdiği 271 lira 25 kuruşu deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerinde kullanılması için dernek yetkilisine teslim etti.

"İyilik her yerde"

Kardeşlerden Zeynep Sezikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ depremini yaşadıklarında herkesin bölgeye yardım ulaştırdığını belirterek, bu kez kendilerinin İzmir'deki çocukları mutlu etmek için onlara biriktirdikleri paralarını göndermek istediklerini söyledi.

Sezikli, "İzmir'de deprem oldu, çok üzüldük. Çocuklar enkaz altından çıkarıldı. Biriktirdiğimiz parayı onlara göndermek istedik. İyilik her zaman, her yerde." dedi.

Toprak Sezikli de Elazığ'da deprem olduğunda çok korktuğunu ve üzüldüğünü anlatarak, "Bir daha deprem olmaması için hep dua ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"Onlar için elimizden gelen her şeyi yaparız"

Anne Sezikli ise yakın zamanda yaşadıkları deprem felaketinden sonra aynı acının bu kez İzmir'de yaşanmasından ailece üzüntü duyduklarını aktardı.

Elif'in enkazdan canlı olarak çıkarılmasından çok etkilendiklerini belirten Sezikli, "Konteyner kentte kalıyoruz. 2 yetim çocuğum var. Hem burada hem de İzmir'de yaşanan depremden çok etkilendiler. 'Anneciğim kumbaramızda biriktirdiğimiz paraları İzmir'deki kardeşlerimizi yollamak istiyoruz.' dediler. İHH derneğinin yetim bürosunu aradım, sağ olsunlar geldiler. Onlara parayı teslim ettik. Çok sevinçliyiz ve gururluyuz. Onlar için elimizden gelen her şeyi yaparız." diye konuştu.

"Çocuklarımız yardımlaşma bilincini uygulamalı olarak göstermiş oldu"

İHH İnsani Yardım Derneği yetim birimi sorumlusu Besime Yaman ise Elazığ'da olduğu gibi İzmir depreminde de yaraların sarılması için tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu bildirdi.

Yaman, herkesin imkanları ölçüsünde depremden etkilenenlere yardım için seferber olduğunu dile getirerek, Elazığlı yetim kardeşlerin kumbaralarında biriktirdiği parayı deprem bölgesine bağışlamasının gurur ve heyecan verici olduğunu kaydetti.

Sezikli ailesiyle yakından ilgilendiklerini belirten Yaman, "Yetim evlatlarımızın maddi ve manevi destekçisi olmaya çalışırken bir taraftan da onlara empati kurmayı uygulamalı şekilde göstermeye çalışıyoruz. Bugün yaşadığımız olay da emeklerimizin sonucunu gösterdi. Çocuklarımız onlara öğrettiğimiz yardımlaşma bilincini uygulamalı olarak bize göstermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yaman, makbuz karşılığı teslim alınan paraların İzmir'deki depremzedeler için yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Elazığ, Deprem, İzmir, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konteyner kentteki depremzede yetim kardeşlerden İzmir'e anlamlı yardım - Son Dakika


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