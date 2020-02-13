Konteyner liman kapasitesinde artış - Son Dakika
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Konteyner liman kapasitesinde artış

6 saat önce

DP World Yarımca, toplamda 8 rıhtım vincine, 24 RTG vincine, 58 adet de ITV kapasitesine ulaştı.

Konteyner liman kapasitesinde artış, System.String[]

DP World Yarımca, toplamda 8 rıhtım vincine, 24 RTG vincine, 58 adet de ITV kapasitesine ulaştı.


Uluslarası ticarette büyük öneme sahip konteyner limanlarda kapasite artışı yaşanıyor. Bu bağlamda DP World Yarımca limanında son olarak yeni rıhtım vinçleri (STS) hizmete girdi. 2 adet her biri 80 ton kaldırma kapasiteli rıhtım vinçleri mevcut vinçlerden dört metre daha yüksek. Bu vinçlerle birlikte 6 RTG vinci ve 14 konteyner taşıyıcı (ITV) da limanın çevre dostu mevcut makina parkına eklendi. Böylece son gelen ekipmanlarla birlikte liman, toplamda 8 rıhtım vincine, 24 RTG vincine, 58 adet de ITV kapasitesine ulaştı. Saha ekipman kapasite de böylece yüzde 35 arttı.Küresel ticaretin ayrılmaz bir parçası olan liman, bu çevreci yaklaşımıyla da küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilir kılınmasında önemli rol oynuyor.


Yapılan açıklamaya göre geçen yıl başlatılan 50 milyon dolarlık yatırım dahilinde rıhtım kapasitesi de bu yıl artacak ve DP World Yarımca aynı anda her biri 400 metre uzunluğunda iki ultra büyük konteyner gemiye hizmet verebilecek. Limanın istif kapasitesi de 900 bin TEU'dan 1 milyon 300 bin TEU'ya çıkıyor.


2019'da yüzde 7 oranında büyüme kaydettiklerini ve liman kapasitesinin yüzde 70'ini kullandıklarını söyleyen DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, "DP World Yarımca, küresel bir ticaret merkezi olarak Türkiye ekonomisinin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. DP World Yarımca'yı en hızlı büyüyen, en modern liman ve lojistik merkezleri arasına sokan yatırımlarımıza devam ediyoruz. Dijitalizasyon çabalarımız sayesinde geleneksel liman operatörü rolünün çok fazlasını sunuyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalarla liman verimini ve güvenliğini Türkiye'de hiçbir terminalin görmediği boyutlara taşıdık" dedi. - İSTANBUL

Yarımca, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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