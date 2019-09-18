Son Dakika Haberleri: Konteyner okul, meclis'e taşındı
Son Dakika Güncel Haber

Konteyner okul, meclis'e taşındı

1 saat önce

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in Buca ilçesinin kırsal mahallelerinden Belenbaşı'nda inşaat şirketinin iflas etmesi nedeniyle tamamlanmayan okulun 60 öğrencisinin, cami avlusuna konulan konteynerde eğitim görmesini Meclis'e taşıdı.

Konteyner okul, meclis'e taşındı, System.String[]

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in Buca ilçesinin kırsal mahallelerinden Belenbaşı'nda inşaat şirketinin iflas etmesi nedeniyle tamamlanmayan okulun 60 öğrencisinin, cami avlusuna konulan konteynerde eğitim görmesini Meclis'e taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, okul yenileme ihalesini alan firmaların iflası ya da farklı sebeplerden okulların yenilenme sürecinin, yeni eğitim-öğretim yılına yetişmemesi, bunun sonucunda da öğrencilerin gerekli donanımdan mahrum, sağlıksız ve rutubetli koşullarda eğitim almasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları sordu:

"İzmir'de yenilenmesi amacıyla yıkılan ilk ve ortaokul sayısı kaçtır? Okulların kaçının yenilenmesi tamamlanmıştır? Kaç okul hala yapım aşamasındadır? İzmir'de yenilenmesi planlandığı için başka okullarda öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrenci sayısı kaçtır? Öğrencilerin cami avlusuna kurulan konteynerlerde ve müştemilatta öğrenimlerine devam ediyor olması, bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Okulların yenilenme ihaleleri hangi usule göre yapılmaktadır? İhaleleri alan firmalar tarafından yaratılan mağduriyetlerin giderilmesi için bakanlığınız tarafından alınan önlemler nelerdir? Yaklaşan kış ayları sebebiyle okullarda ne gibi önlemler alınmaktadır?"

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü
Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı Müge Anlı'da, 38 yıldır annesini göremeyen Aysel Tekintongaç canlı yayında herkesi gözyaşlarına boğdu CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar IŞİD üyesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:09:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konteyner okul, meclis'e taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]