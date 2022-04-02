Konteyner satın almak isterken dolandırıldı - Son Dakika
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Konteyner satın almak isterken dolandırıldı

02.04.2022 12:19
Konteyner satın almak isterken dolandırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşlı babası için konteyner almak isteyen Abdurrahman Bayram isimli vatandaş, internet üzerinden anlaştığı bir kişi tarafından 3 bin 700 TL dolandırıldığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşlı babası için konteyner almak isteyen Abdurrahman Bayram isimli vatandaş, internet üzerinden anlaştığı bir kişi tarafından 3 bin 700 TL dolandırıldığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yaşlı ve engelli babası için konteyner almak istediğini, yapmış olduğu araştırmaların ardından internet üzerinden bir firmayla irtibata geçtiğini belirten Abdurrahman Bayram, "İnternette 5 bin 500 lira fiyat vardı. İlandaki telefonu aradım. Karşıma O.Ş.D. isimli şahıs çıktı. 5 bin TL'ye anlaştık. Firmanın Kocaeli'nde olduğunu belirterek, 2 bin 800 TL'de nakliye için istedi. Nakliye parasını mazot fiyatlarından dolayı hemen yatırmamı, konteynerin de 1 gün sonra adresimde olacağını söyledi. Bankadan verilen iban numarasına 2 bin 800 TL'yi yatırdım. Yaklaşık 1 saat sonra beni yeniden aradı ve nakliye için sevk irsaliyesi ve fatura kesmek zorunda olduğunu 900 TL KDV'yi de hesaba yatırmamı istedi. Ben de yatırdım. Biraz sonra bin 300 TL daha göndermemi böylelikle konteynerin parasının tamamlanmış olacağını nakliye parasını da konteyneri teslim aldığımda nakliyeciye verebileceğimi söyledi. Bu durumdan şüphelendim ve siz dolandırıcısınız diye bağırınca telefonu kapattı ve beni engelledi. Başka numaradan aradığımda ben olduğumu anlayınca telefonu kapatıyor. Hemen adliyeye gelip Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum" dedi.

Kendisinin dolandırıldığını belirten Bayram, başkalarının dolandırılmaması için para gönderdiği kişinin bulunarak gerekli cezayı almasını istediğini söyledi. - ANTALYA

Konteyner satın almak isterken dolandırıldı
Konteyner satın almak isterken dolandırıldı

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Türk Lirası, İnternet, Antalya, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konteyner satın almak isterken dolandırıldı - Son Dakika


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