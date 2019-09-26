Son Dakika Haberleri: Konteyner tırdan böyle düştü: Faciadan dönüldüğü anlar kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Konteyner tırdan böyle düştü: Faciadan dönüldüğü anlar kamerada

1 saat önce

Bursa'da seyir halindeki tırın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü.

Bursa'da seyir halindeki tırın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da yaya bulunmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten yüklediği boş konteyner ile Eskişehir'e doğru yola çıkan 16 plakalı tırın şoförü İznik Boyalıca mevkisinde viraja hızlı girdi. tırın savrulmasıyla arkasında bulunan konteyner kilitli olmadığı için yola düştü. Arkasında seyir halindeki 16 NIN 71 plakalı tırın şoförü ani fren yaparak, büyük bir tehlike atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da insan olmaması faciayı önledi. Konteyner ise bir süre sonra kaldırılarak karayolu trafiğe açıldı.

(Ali Karatekin/İHA)

Konteyner tırdan böyle düştü: Faciadan dönüldüğü anlar kamerada

Eskişehir, Gemlik, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Erdoğan'dan Volkan Şen'in "Bursa'da sizi aldırırım" sözlerine cevap!
6 bin ölü tavuğun gömülü halde bulunduğu mahalle karantinaya alındı Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 11:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konteyner tırdan böyle düştü: Faciadan dönüldüğü anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]