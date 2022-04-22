Konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyonda 13 tutuklama - Son Dakika
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Konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyonda 13 tutuklama

22.04.2022 20:17
Konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyonda 13 tutuklama

KOCAELİ'de, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden güneş paneli ve konteyner satan, ücretsiz evcil hayvan sahiplendirme vaadinde bulunarak bakım parası isteyerek 39 vatandaşı dolandıran 13 kişi tutuklandı.

KOCAELİ'de, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden güneş paneli ve konteyner satan, ücretsiz evcil hayvan sahiplendirme vaadinde bulunarak bakım parası isteyerek 39 vatandaşı dolandıran 13 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden güneş paneli ve konteyner satan, ücretsiz evcil hayvan sahiplendirme vaadiyle vatandaşlarla görüşerek bakım parası altında para talep eden kişiler hakkında şikayette bulunulması üzerine inceleme başlattı. Polis ekiplerinin, Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlediği operasyonla 16 kişi gözaltına alındı. 3 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyonda 13 tutuklama
Konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyonda 13 tutuklama
Konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyonda 13 tutuklama
Konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyonda 13 tutuklama
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Kocaeli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyonda 13 tutuklama - Son Dakika


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