Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi - Son Dakika

Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi

07.04.2021 15:25
Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda deponun önünde bulunan 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda deponun önünde bulunan 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulduğu göçmenlerin İtalya'ya geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsal Çapak Mahallesi'ndeki 2540 Sokak'ta bulunan depoda, konteynerler içinde kaçak göçmenler olduğunu öğrenince harekete geçti. Belirlenen adrese dün saat 10.30 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, 1'i TIR üzerinde yüklü 3 konteyner içinde, bisküvi kolilerinin arkasına saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmeni yakaladı. Konteynerlerin önce İzmir Limanı'na, oradan İtalya'ya gitmesinin planlandığı bildirildi.

MİNİK ALİYA VE DİĞER GÖÇMENLER, YARIN SINIR DIŞI EDİLECEK İran, Kuzey Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler, jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenler arasında bulunan Kuzey Iraklı 5 yaşındaki Aliya'nın oyuncak bebeğini bir an olsun elinden bırakmadığı görüldü. 3 KİŞİ İFADE VERDİÖte yandan, jandarma ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1'i nakliye şirketinin yönetici, 2'si TIR şoförü olmak üzere 3 kişinin ifadesine başvurdu. 3 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nakliye firması yöneticisinin, akşam bisküvi kolilerini yüklediklerini söylediği, kaçak göçmenlerin ise gece yarısı getirilip, kendilerinin bilgisi olmadan konteynerlere bindirildiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi
Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi
Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi
Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi
Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi
Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi
Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi - Son Dakika


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