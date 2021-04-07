Konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda deponun önünde bulunan 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerde yakalanan 91 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulduğu göçmenlerin İtalya'ya geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsal Çapak Mahallesi'ndeki 2540 Sokak'ta bulunan depoda, konteynerler içinde kaçak göçmenler olduğunu öğrenince harekete geçti. Belirlenen adrese dün saat 10.30 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, 1'i TIR üzerinde yüklü 3 konteyner içinde, bisküvi kolilerinin arkasına saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmeni yakaladı. Konteynerlerin önce İzmir Limanı'na, oradan İtalya'ya gitmesinin planlandığı bildirildi.