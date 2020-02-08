Konteynerde yaşam mücadelesi veriyorlar - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde oturan Jiyan ve Tahirhan Düzen çifti, 4 yıldır konteynerde yaşıyor. İşsiz olan Tahirhan Düzen, "Hiçbir işim olmadığı için ev kiralayıp oturamıyorum. Bu koşullarda soğuk havada burada kalmak çok zor oluyor. Bir ayağımın parmakları yok. Ayaklarımın üzerinde çok duramıyorum. Bu nedenle işsizim, evsizim. Kira veremediğim için burada yaşamak zorundayız" diye konuştu.

Hakkari 'de, kış mevsimi sert ve zorlu geçerken, kar yağışının en fazla etkili olduğu yerlerden biri olan Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle 'de oturan Düzen çifti, maddi imkansızlıklar nedeniyle 4 yıldır konteynerde yaşıyor. Özellikle kış şartlarında zor günler yaşadıklarını anlatan Tahirhan Düzen (48), 8 yıl önce çobanlık yaparken bir ayağının parmaklarının soğuktan dolayı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kesildiğini söyledi. Bu nedenle çalışmakta güçlük çektiğini anlatan Düzen, tek gelir kaynağının fakirlik yardımı olduğunu söyledi. İşsiz olduğu için kiraya da çıkamadığını belirten Düzen, oturdukları konteynerin de bir hayırsever tarafından kendilerine verildiğini söyledi. Düzen şöyle konuştu:

"İşsizim, çalışamıyorum. Akrabalar ve komşular bize gıda yardımında bulunuyor. Yaşadığımız konteynerde su yok. Su ihtiyacımızı ise komşularımdan temin ediyoruz. Çok soğuk olduğunda ise mecbur akrabaların yanına gidiyoruz. Yoksa sabaha kadar burada donarız. Konteyneri ısıtmak için üzerini brandayla kapattım. Çok zor koşullarda yaşamaya çalışıyoruz. Üşüyoruz, hastalanıyoruz ama burada yaşamaya mecburuz."