Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner - Son Dakika

Samsun'da meslek lisesi öğretmeni tarafından, deprem bölgelerinde daha az alanda daha çok insanın barınabilmesi için katlanabilir ve üst üste koyulabilir deprem konteyneri yapıldı. Prototipi yapılan konteynerde duvarlara gömülü masa, yatak, mutfak tezgahı da bulunuyor.



Deprem ülkesi olarak adlandırılan Türkiye, birçok deprem kuşağının üstünde bulunuyor. Zaman zaman meydana gelen depremlerde birçok bina yıkılırken, birçok vatandaş ise evlerinin sağlam olmamasından dolayı evlerinden çıkmak zorunda kalıyor. Evlerinde barınamayanlar için yetkililer tarafından konteynerlerden barınma yerleri ayarlanıyor. Şu anda kullanılan konteynerler ise maliyet, nakliyat ve alan açısından birçok dezavantajı bulunduruyor. Şu anda gönderilen konteynerlerin bir tanesini 1 adet kamyon taşıyabiliyor ve bu deprem alanı kaldırıldığı zaman da konteynerin kapladığı hacim kadar alanın depo olarak kullanılması gerekiyordu. Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik Mahmut Katırcıoğlu yaptığı proje ile hem alandan hem de nakliyattan tasarruf ederek, depremzedelerin daha rahat yaşamalarını hedefledi.



Lise öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu tarafından yapılan deprem konteyneri prototipi normal konteyner ebatlarında yapılması düşünüldü. Konteyner katlandıktan sonra yüksekliği 50 cm'ye düşüyor. Böylece birkaç konteyner üst üste konularak 1 kamyonda birden çok konteyner taşınabiliyor.



"10 saniyede kuruluyor, 6 tanesi 1 kamyona sığıyor ve 5 kat daha az yer kaplıyor"



Katlanabilir konteynerin diğer konteynerlere göre çok avantajlı olduğunu vurgulayan Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu, "Katlanabilir bir konteyner dizayn ettik. En büyük avantajı bir kamyonla bir tane konteyner götürmektense katlanabilir konteynerlerden 6 tanesini 1 kamyonla taşıyabiliyoruz. Deprem alanına gittiğinde kurulması çok basit. Bir vinçle kamyonu üzerinden alıp da koyduğunda 5-10 saniye içerisinde kurulumu sağlanabiliyor. Depremden sonra ise aynı şekilde toplanarak depolama alanlarında diğerlerine göre 5 kat daha az yer kaplıyor. Biz bunu planlarken konulacak yerin fiziki şartlarına göre kat kat üst üste ve yan yana bitişik şekilde daha az alana daha fazla konutu yerleştirmeyi planladık. Toplanma alanları ve geçici konutların konulacağı alanların kısıtlı ve az olduğunu kamuoyundan duyduk. Amacımız dar alanlarda daha çok insanı barındırabilir hale getirmektir" dedi.



"Katlanabilir konteynerlerin boyutu diğer konteynerlerle aynı olarak tasarlandı"



Konteynerlerin boyutunda küçülme olduğunu ve yaşam kalitesinin daha yükseltildiğini ifade eden Mahmut Katırcıoğlu, "Konteynerin bire bir 5 metre 90 cm'e, 2 metre 40 cm genişlik ve 2 metre 10 cm'de yüksekliği var. Normal bir konteyner ölçüsünde planladık. İçerisinde 4 kişilik bir ailenin barınacağı 2'li ranza sisteminde 4 kişilik yatak olarak düşündük. Bunlar duvardan çıkıyor. Diğer taraftaki duvar kısmında ise yine duvardan çıkan masa, sandalyeler, mutfak tezgahı ve lavabosu var. Konteyner arka 1 metre 10 cm'lik kısmında ise 1 duşa kabin ve bir alaturka tuvalet bulunuyor. Oranın havalandırma camı ve kapısı da var. Yaşam alanından ayrı bir bölme olarak planladık. Konteyner içerisindeki masalar, yataklar ve tezgahların hepsi duvarlara gömme olarak yapıldı. İnsanlar kullanıma göre yatakları ve masayı açıp kullanacaklar, istedikleri zaman da kapatarak yaşam alanlarını genişletecekler. Su ve elektrik tesisatını da gömme olarak düşündük. Planlarımızda konteynerin üstüne güneş paneli koyarak elektriğini de kendisinin üretmesini düşündük. Konteynerin içerisinde olmayan tek kısım, kullanıldığı yerde kuran kişiler, alt yapı sistemiyle kurarlarsa eğer su ve kanalizasyon giderlerin hepsi birbirine bağlanacak şekilde planladık. Konteynerlerin olduğu alana bir fosseptik çukuru veya su tankı getirirlerse bu konteyner evlerinin hepsinden içme suyu verilir ve atık suları da atabilecekleri yer planlanır" diye konuştu.



Konteynerlerin vinçle kaldırıldığında otomatik olarak kurulduğunu da belirten Katırcıoğlu, şunları söyledi:



"Konteynerin ön ve arkada duran dikine duvarlar yukarı kaldırıldığında konteynerin yan duvarları içeri katlanarak katlanabiliyor. Açarken de kapalı olan konteynerin üstünden vinç yardımıyla kaldırdığımızda yan duvarlar yukarı doğru açılarak, kullanıma hazır hale geliyor."



Yapılan proje, çeşitli yarışmalara gönderilerek geliştirilip, uygulanması amaçlanıyor. - SAMSUN