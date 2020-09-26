Konteynerden aşağı düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan C.B.(50) isimli temizlik işçisi, kağıt atıkları konteynere koyarken ayağı kayması sonucunda yere düştü. Yere düşen işçi ağır yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı işçinin yoğun bakım ünitesinde tedavisi alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK