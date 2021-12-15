Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda - Son Dakika

Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, vinç kasasında bulunan konteyner üzerine çıkan bir kişi vincin halatlarını konteynere bağladı. Halatları bağlayan kişi, vinç operatörünün konteyneri havaya kaldırmasıyla konteyner üzerinde kaldı. Konteyner üzerindeki kişi düşmemek için olduğu yere otururken, o anlara tanık olan vatandaşların yüreği ağza geldi.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Konteyner üzerindeki kişinin düşmesinin içten bile olmadığı olayda, vinç operatörünün konteyneri yere indirmesiyle, konteyner üzerinde mahsur kalan kişi de yere inebildi. Çalışma yapan kişinin konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.