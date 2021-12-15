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Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda - Son Dakika

Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda

15.12.2021 10:58

İstanbul Kartal'daki bir inşaat alanında çalışan işçi, konteynerin üzerinde işlem yapıyordu. Ancak bu sırada işçiyi görmeyen vinç operatörü, konteyneri kaldırdı. İşçinin konteynerle birlikte havalandığı anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, vinç kasasında bulunan konteyner üzerine çıkan bir kişi vincin halatlarını konteynere bağladı. Halatları bağlayan kişi, vinç operatörünün konteyneri havaya kaldırmasıyla konteyner üzerinde kaldı. Konteyner üzerindeki kişi düşmemek için olduğu yere otururken, o anlara tanık olan vatandaşların yüreği ağza geldi.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Konteyner üzerindeki kişinin düşmesinin içten bile olmadığı olayda, vinç operatörünün konteyneri yere indirmesiyle, konteyner üzerinde mahsur kalan kişi de yere inebildi. Çalışma yapan kişinin konteyner üzerinde mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konteynerle birlikte havalanan işçinin zor anları kameralarda
Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda - Son Dakika
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