Konteynerle duvar arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konteynerle duvar arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

06.06.2022 21:54
Konteynerle duvar arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp konteynerinin kayması neticesinde evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuk, duvarla konteynerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp konteynerinin kayması neticesinde evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuk, duvarla konteynerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde oynayan 3 yaşındaki Yakup Sevgili, konteynerin yerinden kayması neticesinde merdivenle konteynerin arasında sıkıştı. Durumu gören çocuğun ailesi hemen müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen minik çocuk hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konteynerle duvar arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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