Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu - Son Dakika
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Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu

06.06.2022 23:23
Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu

Kocaeli'de çöp konteynerinin kaymasıyla sokak merdiveni ile konteyner arasında sıkışarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yakup'un amcası, "Yakup konteynere asılınca konteyner kaydı gitti.

Kocaeli'de çöp konteynerinin kaymasıyla sokak merdiveni ile konteyner arasında sıkışarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yakup'un amcası, "Yakup konteynere asılınca konteyner kaydı gitti. Yaralandı, başından darbe aldı. 2-3 saat sonra da hayatını kaybetti" dedi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Yakup Sevgili, oyun oynadığı konteynerin hareket ederek kaymasıyla sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkıştı. Durumu gören aile küçük çocuğun yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup Sevgili, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Minik Yakup, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Başından darbe aldı"

Yakup'un amcası Bayram Sevgili, "Ben şikayetçiyim. Kim sebep olduysa şikayetçiyim. Bu çöp konteynerinin zinciri yok. Zinciri vardı ama kim çıkardı bilmiyorum. Çocukların parkı olmadığı için sokakta oynuyorlar. Yakup konteynere asılınca konteyner kaydı gitti. Yaralandı, başından darbe aldı. 2-3 saat sonra da hayatını kaybetti. Kimin suçu varsa ben şikayetçiyim. Derdimiz para değil. Kimin ihmali varsa belediyenin ya da işçilerin tazminat istiyoruz. Alacağımız tazminatı çocuk vakfına ya da Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Söz veriyorum. Hakimin huzurunda bağışlayacağız. Allah rızası için onun adına bağışlayacağız" dedi. - KOCAELİ

Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu
Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu
Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu
Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu
Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu

YORUMLAR
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Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilen çocuk yaşamını yitirdi Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilen çocuk yaşamını yitirdi Konteynerle duvar arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Konteynerle duvar arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu - Son Dakika

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