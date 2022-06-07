Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı

07.06.2022 18:57

Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı Kocaeli'de çöp konteynerinin kaymasıyla sokak merdiveni ile konteyner arasında sıkışarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yakup, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'de çöp konteynerinin kaymasıyla sokak merdiveni ile konteyner arasında sıkışarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yakup, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün 19.00 sıralarında Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Yakup Sevgili, oyun oynadığı sırada konteynerin hareket ederek kaymasıyla sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkıştı. Durumu gören aile, hemen küçük çocuğun yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup Sevgili, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Minik Yakup, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bugün hastanede yapılan işlemleri sonrasında 3 yaşındaki minik çocuk ailesine teslim edildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Yakup toprağa verildi.

"En büyük ihmal konteynerde zincirin bulunmaması"

Olayda ihmal olduğun söyleyen acılı baba Osman Sevgili, "Olay gecesi telaşlanmayayım diye bana Yakup'un sadece ayağının kırıldığını söylediler. Hastaneye gittiğimde çocuk kötü durumdaydı. Olayın nasıl olduğunu sorduğumda çöp konteynerine takılıp yuvarlanıp bu hale geldiğini söylediler. O çöp konteynerinde her zaman zincir olurdu, o zincir o gün yerinde yoktu. Ben bu olay sebebiyle sorumlulardan şikayetçiyim. En büyük ihmal konteynerde zincirin bulunmaması. Eğer zincir konteynerde olsaydı şu an oğlum yaşıyor olacaktı.

Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı
Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı
Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı
Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı
Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı
Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu Konteynerle duvar arasında sıkışarak ölen minik Yakup'un amcası konuştu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 20:03:26. #1.13#
SON DAKİKA: Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement