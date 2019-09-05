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Konteynerler yenileniyor

29 dakika önce

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Demirciler Mahallesi'nde kullanım ömrünü dolduran çöp konteynerleri yenileriyle değiştirildi.

Konteynerler yenileniyor, System.String[]

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Demirciler Mahallesi'nde kullanım ömrünü dolduran çöp konteynerleri yenileriyle değiştirildi.


Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerdeki çöp konteynerlerinde gerçekleştirmiş olduğu bakım, onarım, temizlik ve dezenfektesi çalışmasının yanı sıra kullanım ömrü dolan çöp konteynerlerini de yenileri ile değiştiriyor. Ekipler son olarak çalışmalarını Demirciler Mahallesi'nde sürdürdü.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Vatandaşlarımıza daha temiz çevrede sağlıklı yaşama imkanı sunmak amacıyla temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerimizi her gün titizlikle yürütüyoruz. Her gün gerçekleştirmiş olduğumuz çöp toplama ve süpürme çalışmalarımızın yanı sıra periyodik aralıklarla da çöp konteynerlerini dezenfekte etmek için ilaçlı yıkama çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kullanım ömrünü dolduran çöp konteynerleri ve kovaları da yenileri ile değiştiriliyor. Ekiplerimiz çalışmalarına Demirciler Mahallesi'nde devam ettiler. Yenileme çalışmalarımızı ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizde de devam edecektir" dedi. - BARTIN

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:31 Kaynak: İHA
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