Konteynerler Yer Altına Alınıyor
29 dakika önce
Bartın Belediyesi kent merkezinin daha çağdaş bir çehreye kavuşması adına başlatmış olduğu yeraltı çöp konteyneri yerleştirme çalışmalarına devam etti.
Bartın
Belediyesi kent merkezinin daha çağdaş bir çehreye kavuşması adına başlatmış olduğu yeraltı çöp konteyneri yerleştirme çalışmalarına devam etti.
Konu ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
, toplu çöpün çok fazla çıktığı noktalarda çöpleri yeraltına aldıklarını, bu çalışma ile oluşan koku, çöp suyu sızıntısı ve görüntü kirliliğinin önüne geçildiğini söyledi. Akın açıklamasında, "Bartın Belediyesi olarak 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarımızın halk sağlığı için çok önemli olduğunun bilinciyle hizmet veriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir çevrede huzurla yaşama imkanı sağlamak ve kentte hayatı kolaylaştırmak için çöplerin süpürme, toplama ve kaldırılması çalışmalarının yanı sıra yol ve kaldırımlarımızın yıkanması gibi çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bu çalışmalarımızın yanı sıra şehrimizi daha çağdaş bir çehreye kavuşması adına özellikle toplu çöpün fazla çıktığı noktalara yeraltı çöp konteynerleri yerleştirmeye başladık. Çalışmalarımız kapsamında Pazaryeri
Mevkii'nde 2, Hamam Sokak'ta 2, Demirciler Sokak'ta 2, Bülent Ecevit
Bulvarı'nda 2, Yalı Tersane Caddesi'nde 2, Yuları Çarşı Mevkii'nde 1 ve İnkumu Tatil Beldemizde 28 adet olmak üzere toplan 40 adet yer altı çöp konteyneri yerleştirdik. 18 adet yeni yer altı çöp konteynerini de uygun gördüğümüz noktalara yerleştireceğiz. Bu çalışmamız ile oluşan koku, çöp suyu sızıntısı ve görüntü kirliliğinin önüne geçmiş oluyoruz" dedi. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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