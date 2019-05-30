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Konteynır kazasını gazeteciler önledi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta rüzgarın etkisiyle yol ortasına çıkarak duran konteynırı gazeteciler yol kenarına alarak olası kazanın önüne geçti.

Konteynır kazasını gazeteciler önledi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta rüzgarın etkisiyle yol ortasına çıkarak duran konteynırı gazeteciler yol kenarına alarak olası kazanın önüne geçti.

Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde yol kenarında bulunan çöp konteynırı, rüzgarın etkisiyle yol ortasına doğru hareket etti. O sırada seyir halinde olan bir otomobilin aniden önüne çıkan konteynır otomobili teğet geçti. Konteynırı son anda fark eden sürücü, yavaşlayarak konteynıra çarpmadan geçti. Yaklaşık 10 dakika boyunca yoldan geçen araçlar için tehlike oluşturan konteynırı, o sırada oradan geçen gazeteciler fark etti. Kazaya sebebiyet verecek şekilde duran konteynırı alarak yol kenarına çektiler. O anlar ise hem yanlarında bulunan arkadaşlarının cep telefonu kamerasına, hem de MOBESE kameralarına yansıdı.

Konteynırı yol kenarına alan gazetecilerden Alper Gültepe, "İftarımızı açtıktan sonra arkadaşlarımızla bir araya gelmiştik. Daha sonra dışarıda biraz yürümek için çıktık. Havada biraz rüzgarda vardı. Rüzgarın etkisiyle bir çöp konteynırının yol ortasına geldiğini gördük. Kazaya sebebiyet verecek şekilde duruyordu. Bende diğer gazeteci arkadaşımla birlikte konteynırı yol kenarına aldım. O esnada bizim haberimiz olmadan arkadaşlarımızda kayıt altına almış. Bizim içinde bir anı oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:16 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Güncel
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