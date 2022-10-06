Talihsiz kaza, sabah saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 teker elektrikli motosikleti ile seyir halinde bulunan G.Ş., henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde direksiyon hakimiyetini yitirerek yol kenarındaki çöp konteynırına çarptı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konteynıra çarpan yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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