Konteynıra çarpan yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
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Konteynıra çarpan yaşlı kadın yaralandı

06.10.2022 14:08
Konteynıra çarpan yaşlı kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elektrikli motosikletle çöp konteynırına vuran yaşlı kadın başını çarparak yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elektrikli motosikletle çöp konteynırına vuran yaşlı kadın başını çarparak yaralandı.

Talihsiz kaza, sabah saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 teker elektrikli motosikleti ile seyir halinde bulunan G.Ş., henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde direksiyon hakimiyetini yitirerek yol kenarındaki çöp konteynırına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan yaşlı kadın, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konteynıra çarpan yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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