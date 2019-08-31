Konteynırda mahsur kalan yavru ayıyı polis kurtardı

ABD, (DHA) ? ABD'de yiyecek için insanların yaşadığı alana inen bir yavru ayı, girdiği çöp konteynırında mahsur kaldı. Bölge polisi, konteynırın kapağını açıp, içeri merdiven koyarak yavru ayının dışarı çıkmasını sağladı. O anlar polis kamerasınca kayda alındı.

Olay, Kaliforniya eyaletinde yer alan Kings Beach kasabasında meydana geldi. Bir otelin arkasında bulunan çöp konteynırının kapağının kapanması sonucu yavru bir ayı konteynırda mahsur kaldı.

Yavru ayının annesi ve diğer yavru ayı, mahsur kalan yavruyu içerden çıkaramayınca, imdadına, olayı gören bir vatandaşın ihbarı sonrası bölgeye gelen polis müdahale etti.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, polis memurunun konteynırın kapağını açıp, içeri merdiven koymasından sonra yavru ayının konteynırdan çıkıp, kurtulduğu görüldü.