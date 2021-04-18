Konteynırları deviren şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Konteynırları deviren şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

18.04.2021 16:32
Konteynırları deviren şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı, System.String[]

Meteorolojinin uyarısının ardından Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar çöp konteynırlarını devirirken, vatandaşlar da yürümekte zorlandı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar çöp konteynırlarını devirirken, vatandaşlar da yürümekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan kuvvetli rüzgar özellikle Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili oldu. Saatteki hızı 50 ila 80 kilometre arasında değişen rüzgar bazı çöp konteynırlarının devrilmesine neden oldu. Vatandaşların zaman zaman kuvvetli rüzgarda yürümekte zorlandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Müdürlüğü, vatandaşları olası soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyardı. - ESKİŞEHİR

Konteynırları deviren şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Konteynırları deviren şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Konteynırları deviren şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Konteynırları deviren şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konteynırları deviren şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika


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