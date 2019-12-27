Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarcan'dan doğru ped kullanımı uyarısı - Son Dakika
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Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarcan'dan doğru ped kullanımı uyarısı

6 saat önce

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, yanlış ped kullanımı, idrar tutma, az su içme gibi davranışların enfeksiyonlara yol açtığını bildirdi.

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarcan'dan doğru ped kullanımı uyarısı, System.String[]

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, yanlış ped kullanımı, idrar tutma, az su içme gibi davranışların enfeksiyonlara yol açtığını bildirdi.


Dernekten yapılan açıklamaya göre, kadınlarda idrar kaçırma problemleriyle ilgili çalışmalar yürüten Kontinans Derneğince "Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" projesi kapsamında İzmir'de bilgilendirme semineri düzenledi.

Çarşı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü sanatçı Nergis Kumbasar'ın üstlendiği seminere, Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Kontinans Derneği Ürodinami Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Özyurt katıldı.


Prof. Dr. Tarcan, idrar kaçırmaya yönelik tasarlanmış mesane pedlerinin bu sorunu yaşayan kişilerin sağlığı için önemli olduğunu belirtti.


İnsanların çevresinde gördüğü idrar kaçırma problemiyle kendilerinin yaşadığı idrar kaçırma arasında farklılıklar olabileceğine ve herkes için tedavinin aynı olmayacağına dikkat çeken Tarcan, "Zamanında teşhis koyulmadığında başınızı ağrıtacak ciddi problemler yaşanabilir." dedi.


Prof. Dr. Tufan Tarcan, kadınlarda erkeklere göre daha sık idrar kaçırma problemi görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:


"Kadınların doğuştan idrar tutan yapıları erkeklere göre daha zayıf. Erkeklerde ise idrar kaçırmanın sebeplerinin başında nörolojik hastalıklar geliyor. Yaş ilerledikçe parkinson, inme, şeker hastalığı erkeklerde idrar kaçırmaya sebep oluyor. Prostat kanseri ameliyatlarının yan etkisi olarak da erkeklerde idrar kaçırma yaşanabiliyor. Erkekler kadınlara göre daha rahat bir şekilde doktora gelebiliyorlar. Kadınlar ise idrar kaçırmayı yaşlanmanın etkilerine bağlayarak doktora gitmeyi düşünmüyorlar. Hatta kadınlar lavaboya gitmemek için bile su içme miktarını azaltıyor. Bu davranış devam edince idrar yolu enfeksiyonunun artması kolaylaşmaktadır."

İdrar kaçırma problemi yaşayan kadınların mesane pedlerini hasta beziyle karıştırmaması gerektiğini vurgulayan Tufan Tarcan, şöyle devam etti:

"Yanlış kullanılan her türlü koruma aracı mekanizmaya zarar veriyor. Belirli bir yaşın üzerinde idrar yolu enfeksiyonlarının tekrarlamasının en önemli sebebi bu. Çok net olarak idrar kaçırmaya yönelik tasarlanmış mesane pedlerinin kullanılması lazım. İdrar aslında içinde mikrop barındırmayan sıvı. Uygun olmayan bir ped kullandığınız zaman idrarla temas eden ciltte kimyasal bir tahriş oluyor. Böylelikle vajinal bölgeye bizim kendi vücudumuzda yaşayan mikropların yerleşmesini sağlıyor. O mikroplar da idrar yoluna geçerek idrar yolu enfeksiyonuna sebep oluyor. Mikropların dışarıdan alınıyor düşüncesi var insanlarda. O yüzden de dışarıda idrarlarını tutarak tuvalete girmek istemiyorlar. İdrar yolu enfeksiyonu sebebi dışarıdan aldığımız mikroplarla değil, bağırsaklarda yaşayan ve yaşaması gereken kendi mikroplarımız. Onlar orada yaşamazsa sindirim sistemimiz iflas eder ve ölürüz. Yanlış ped kullanımı, idrar tutma, az su içme gibi davranışlar enfeksiyonlara yol açar."

Prof. Dr. Ceyhun Özyurt ise orta yaşın üzerindeki kadınlarda idrar yolu iltihabının, idrar kaçırmanın en önemli nedenlerinden biri olduğunu bildirerek, "İdrar kaçırmanın altında düzeltilebilir bir neden var mı önce onun araştırılması ve ona uygun tedavi uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ceyhun, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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