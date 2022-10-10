Kontolden çıkan araç yamaca çarpıp 40 metre sürüklendi: 1 ölü - Son Dakika
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Kontolden çıkan araç yamaca çarpıp 40 metre sürüklendi: 1 ölü

10.10.2022 00:57
Kontolden çıkan araç yamaca çarpıp 40 metre sürüklendi: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda meydana gelen kazada yol kenarındaki yamaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda meydana gelen kazada yol kenarındaki yamaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza 01.00 sıralarında İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tahtaköprü mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ahmet Güney(27) yönetimindeki 16 KED 93 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarında yamaca çarparak 40 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücüler 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü, hayatını kaybetti.

Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Ahmet Güney, Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontolden çıkan araç yamaca çarpıp 40 metre sürüklendi: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontolden çıkan araç yamaca çarpıp 40 metre sürüklendi: 1 ölü - Son Dakika
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