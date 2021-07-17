Kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki gün önce çıkan ve 39 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki gün önce çıkan ve 39 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Gazeluşağı mevkisindeki ormanlık alanda 2 ayrı noktada 15 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında zarar gören yaklaşık 200 hektarlık alan, helikopterle havadan görüntülendi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ve yanan alanlar görüntülere yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hassa ilçesinde 15 Temmuz'da saat 19.46'da çıkan orman yangınının, 39 saat sonra kontrol altına alındığını, yangında yaklaşık 200 hektar ormanlık ve örtülük alanın zarar gördüğünü açıklamıştı.

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