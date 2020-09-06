Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Rüzgar ve yanarak çevreye sıçrayan çam kozalaklarının da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 3 hava aracı, çok sayıda arazöz, su tankı, dozer ve çevre illerden takviye ekipler geldi.

Hatay 'ın Samandağ ilçesinde kontrol altına alınan yangında havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor.

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