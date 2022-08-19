Söke'de orman yangını (2) - Son Dakika
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Söke'de orman yangını (2)

19.08.2022 00:18
Söke'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIAydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. 2 hektar ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, -


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Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de orman yangını (2) - Son Dakika

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