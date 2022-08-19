KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. 2 hektar ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.
Burhan CEYHAN/AYDIN, -
Kaynak: DHA
İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Söke'de orman yangını (2) - Son Dakika
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