KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda çıkan yangına 6 arazöz, 2 tanker, 3 helikopter ve 35 personel müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman zarar gördü.
İzzet NAZLI/HATAY,
Kaynak: DHA
Toros Dağları, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Hatay'da orman yangını (2) - Son Dakika
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