Hatay'da orman yangını (2) - Son Dakika
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Hatay'da orman yangını (2)

31.07.2022 17:23
Hatay'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda çıkan yangına 6 arazöz, 2 tanker, 3 helikopter ve 35 personel müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda çıkan yangına 6 arazöz, 2 tanker, 3 helikopter ve 35 personel müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman zarar gördü.

İzzet NAZLI/HATAY,


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Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Hatay'da orman yangını Hatay'da orman yangını
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da orman yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da orman yangını (2) - Son Dakika
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