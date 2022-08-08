İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını (2)

08.08.2022 21:16
İzmir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Buca ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına 7 dakikada ilk müdahale gerçekleştirildiği belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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