KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Buca ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına 7 dakikada ilk müdahale gerçekleştirildiği belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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