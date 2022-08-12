İzmir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Buca ilçesinde, saat 13.00 sıralarında çıkar orman yangını saat 14.20 itibariyle kontrol altına alındı. Hava araçları bölgeden ayrılırken, kara ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Davut CAN/ İZMİR,
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel, Son Dakika
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