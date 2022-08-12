İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını (2)

12.08.2022 15:03
İzmir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Buca ilçesinde, saat 13.00 sıralarında çıkar orman yangını saat 14.20 itibariyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 13.00 sıralarında çıkar orman yangını saat 14.20 itibariyle kontrol altına alındı. Hava araçları bölgeden ayrılırken, kara ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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