Tarsus'ta geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Son Dakika
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Tarsus'ta geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

22.08.2022 16:08
Tarsus'ta geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi D-400 yolundaki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi D-400 yolundaki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 50 tonluk geri dönüşüm malzemesi, kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Son Dakika
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